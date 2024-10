Stellantis: Appendino (M5s), supportiamo i lavoratori

"Sono in piazza insieme ai lavoratori della filiera della componentistica legata all'automotive perché vanno supportati in questo momento difficilissimo. Parliamo di un bacino di circa 45 mila lavoratori che già oggi in molti casi lavorano a singhiozzo con grande ricorso alla cassa integrazione. La situazione è drammatica. Stellantis, per cui lavorano alcune di queste aziende, dovrebbe dare garanzie serie di tutela dell'occupazione in Italia e invece chiede ai fornitori di procedere con ulteriori delocalizzazioni. Giorgia Meloni e il governo, che dovrebbero presentare una politica industriale di lungo periodo, sono invisibili. Come Movimento 5 Stelle siamo e saremo al fianco dei lavoratori. Tavares non solo fa il bello e il cattivo tempo nei siti produttivi Stellantis ma si arroga il diritto di decidere anche il destino degli assetti produttivi dell'indotto: è inaccettabile il silenzio di Meloni". Così in una nota la vicepresidente del M5s Chiara Appendino.