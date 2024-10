Funerali di Griseri 28 ottobre, camera ardente domenica

I funerali di Paolo Griseri si terranno lunedì 28 ottobre alle 9,30 nella parrocchia dell'Ascensione del Signore, in via Bonfante 3, a Torino. Il rosario sarà domani, sabato 26 ottobre, alle 18,30. Domenica sarà aperta dalle 12,30 alle 14 la camera ardente in via Lugaro 15 a Torino, presso le redazioni di Stampa e Repubblica. Alle 14 è previsto un saluto laico.