CHE MALTEMPO CHE FA

Allerta maltempo in Piemonte, dalla siccità al record di piogge

Ennesima ondata nel Nord Italia. Scatta l'allarme dopo l'alluvione in Emilia-Romagna. Voto bagnato in Liguria dove le precipitazioni sono già in corso dalla notte. La Protezione civile piemontese riapre la sala operativa. "Fenomeni mai così intensi da 30 anni"

Giove pluvio ha aperto la doccia. Piove tantissimo in Italia e si preannuncia un altro weekend di maltempo sul Piemonte, con relativa allerta arancione per rischio idrogeologico nel sudest (valli Belbo, Bormida e Scrivia), mentre nel resto della regione ci si limita all’allerta gialla.

Così da mezzanotte riaprirà la Sala operativa della Protezione civile in Piemonte, proprio mentre le nubi si addenseranno: a Torino pioverà tutto il weekend anche se al momento non arrivano notizie su un’eventuale piena del Po che costringa, come lo scorso finesettimana, alla chiusura dei locali sui Murazzi. Le precipitazioni saranno più intense nella serata di oggi dal settore meridionale fino a colpire l'intero Piemonte domani e dopodomani, quando saranno molto forti in particolare sul settore nordoccidentale-settentrionale e al confine sud.

È da lì che arrivano le nubi: la Liguria è già zuppa e in allerta arancione per la riviera di ponente, un allarme prolungato fino a domani alle 12:00: poi pioverà per tutto il weekend elettorale delle regionali. Un’ondata che disegnerà un’Italia spaccata in due, col nordovest bagnato e il nordest colpito a sprazzi, mentre il centro sud avrà temperature sopra la media stagionale.

Quest’anno piove ovunque più della media, a cominciare dal Piemonte dove già nel primo semestre del 2024 si sono registrati 910 mm di pioggia, circa il 90% in più della media 1991-2020. Ma il record vacilla un po’ dappertutto nella Penisola: quest’anno sono molte le regioni che potrebbero sfondarlo rendendolo il più piovoso degli ultimi 30 anni, ed è già sicuramente il più piovoso degli ultimi cinque, spiega Antonio Sanò, fondatore del sito ilmeteo.it. La zona dove ha piovuto di più nel 2024 è il Nord-Ovest, anche Milano ha superato vari record con 1500 mm di pioggia dal primo gennaio al 24 ottobre (+70% rispetto alla norma).