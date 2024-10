Torino, Cairo: "Contestazione? Ingiusta, ma accetto"

"E' stata una partita pazzesca, io sono ottimista e generalmente porto fortuna": il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato al termine della sfida contro il Como terminata 1-0. "E' una vittoria importante, ci eravamo messi nei guai da soli perché abbiamo perso quattro partite di fila e chiaramente siamo entrati in una modalità preoccupante - ha aggiunto dallo stadio Olimpico Grande Torino, dove è tornato dopo un'assenza che durava dal 18 maggio scorso - e contro Roma, Fiorentina e Juventus serve lo stesso spirito visto con il Como, ci deve essere la stessa voglia di vincere e di non subire gol e anche la stessa unione". E sulla contestazione: "La Maratona è stata fantastica, ha dato un sostegno pazzesco alla squadra e mi ha fatto piacere sentirli così vicini alla squadra - ha concluso il patron - e da parte mia c'è tutta la voglia di ripartire: accetto la contestazione nonostante credo non sia giusta, io sono un liberale e il calcio è anche fatto di queste cose. Non ho problemi, da parte mia c'è benevolenza verso tutti, mi ha fatto piacere sentire i tifosi così caldi".