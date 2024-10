Sporcizia e irregolarità, chiesta chiusura ortofrutta a Ivre

I carabinieri di Ivrea e i colleghi del Nas di Torino hanno effettuato un accurato controllo in un negozio di ortofrutta di via Torino ad Ivrea. Nel corso dell'ispezione sono state rilevate dai militari dell'Arma pessime condizioni igienico sanitarie, mancanze di natura amministrativa e regolamentazione dei dipendenti. Per queste ragioni è stata proposta all'Asl To4 la sospensione dell'attività commerciale gestita da un cittadino egiziano.