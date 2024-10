Otto quintali di articoli pirotecnici sequestrati in una cantina

Otto quintali di articoli pirotecnici sono stati sequestrati da agenti del Reparto Informativo Sicurezza Integrazione della Polizia Locale a Torino, nella cantina di uno stabile di proprietà dell'Agenzia territoriale per la casa, in via Gottardo 275. Li deteneva un inquilino, assegnatario regolare di un appartamento. La polizia locale, il cui intervento era stato richiesto da altri abitanti nell'edificio, ha denunciato l'uomo per deposito di materiali esplodente in assenza di licenza). "Questa operazione - commenta Marco Porcedda, assessore alla Polizia Municipale del Comune di Torino - sottolinea l'importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni. La presenza di articoli pirotecnici in luoghi non idonei rappresenta un serio rischio per la sicurezza dei residenti e, grazie al lavoro degli agenti, è stato possibile rimuovere questo pericolo e tutelare la salute pubblica. L'attenzione della Città e della Polizia Locale sul patrimonio dell'edilizia sociale e sulla sicurezza è molto alta, anche sul fronte delle occupazioni abusive, e continueremo a vigilare affinché simili situazioni non si ripetano".