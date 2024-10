Vermi nel cibo in alcune scuole di Settimo e Brandizzo

Vermi nel cibo delle mense scolastiche a Settimo Torinese. E' successo giovedì: "In considerazione della gravità di quanto è emerso e delle corrette rimostranze delle famiglie, il Comune di Settimo ha chiesto un riscontro urgentissimo alla ditta che fornisce il servizio di ristorazione e ha attivato l'iter per le sanzioni", spiegano dall'amministrazione comunale. Confermata, dalla stessa ditta, la "Eutourist New", la presenza di larve in alcune porzioni di passato di zucca in cinque plessi scolastici. Dopo le verifiche, la ditta ha assicurato che la contaminazione, indubbiamente grave, non ha comunque messo a rischio la salute dei consumatori. "Oggi il centro di cottura è stato oggetto di verifica da parte di ispettori dell'Asl To4 e dei carabinieri del Nas e non sono state rilevate violazioni correlabili con l'episodio - aggiungono dal Comune di Settimo - il centro di cottura, ulteriormente controllato e monitorato, continuerà a operare. Quindi da lunedì il servizio mensa sarà regolarmente operativo". Analogo problema si è verificato in due scuole di Brandizzo, servite dalla stessa ditta.