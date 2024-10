Maltempo in Piemonte, si estende l'allerta arancione

Si estendono le zone del Piemonte sulle quali domani sarà allerta arancione per rischio idrogeologico a causa del maltempo: alle valli Tanaro, Belbo e Bormida, interessate già oggi da questa classificazione, si aggiungeranno Cuneese, Biellese, Torinese e Alto Vercellese. A darne notizia è il Centro funzionale di Arpa Piemonte, secondo il quale "sono attese fino a metà pomeriggio di domani precipitazioni localmente molto forti al confine con la Liguria e progressivamente anche a ridosso delle vallate alpine, dapprima settentrionali e poi su quelle nord-occidentali". Oggi sono previste piogge che potranno risultare localmente molto forti al confine con la Liguria di centro-ponente e da metà pomeriggio anche a ridosso delle vallate settentrionali e nord-occidentali. Su queste i valori, a fine evento potranno superiori ai 150-200 millimetri. Per quanto riguarda i corsi d'acqua gli incrementi maggiori sono attesi domani pomeriggio per Tanaro, Belbo e Bormida, che potranno superare la soglia di guardia. Domani sono attesi in mattinata innalzamenti per il Po su tutto il tratto da Carignano (Torino) a Crescentino (Vercelli) e, nel pomeriggio, anche nelle sezioni più a valle. "Vista la situazione molto dinamica, - si legge in una nota della Regione - si consigliano i cittadini di tenersi informati sull'evolversi delle condizioni meteorologiche, limitare gli spostamenti e adottare adeguati comportamenti di auto-protezione".