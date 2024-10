Verbania, lavori abusivi sul lago per fare strutture ricettive

Un cittadino svizzero di 62 anni, titolare di un'impresa immobiliare elvetica, è stato denunciato per abuso edilizio e paesaggistico dai carabinieri forestali di Verbania che hanno scoperto e bloccato lavori non autorizzati nella zona di Fondotoce, a pochi metri dal lago Maggiore, finalizzati a realizzare strutture ricettive. I lavori abusivi comprendono, tra le altre cose, la posa di due case prefabbricate in legno, l'ampliamento di un edificio preesistente con la realizzazione di due nuove camere da letto, balconi e terrazzi, la costruzione di un ponte di collegamento tra edifici, la modifica delle altezze, la trasformazione di spazi da legnaie ad aree residenziali e la realizzazione di una strada carraia. Le opere, di notevole impatto paesaggistico ed edilizio, erano state commissionate ed eseguite da un'impresa immobiliare svizzera che ha acquistato vasti terreni nel territorio di Verbania. Per tutti gli interventi, che ricadono in un'area paesaggisticamente vincolata, non erano state chieste autorizzazioni né al Comune di Verbania né alla Soprintendenza di Novara. Con ordinanza comunale è stato disposto il ripristino dello stato dei luoghi.