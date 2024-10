SACRO & PROFANO

Lotta tra "correnti" e carrierismo. Manovre di potere nella Chiesa

Missioni fuori dalla cinta daziaria torinese per guadagnare consensi e credito (anche agli occhi di Francesco). "Pellegriniani" e "boariniani" ai ferri corti. In ballo c'è la guida della diocesi di Ivrea. Prosegue l'unione delle parrocchie. Il declino di Novara

Come accennato la settimana scorsa, è iniziata la schermaglia criptata tra i “pellegriniani nostalgici” e i “boariniani ingordi”. Animati i primi dal vescovo co-parroco della Crocetta, monsignor Guido Fiandino, ed i secondi apparentemente guidati dal cardinale eletto monsignor Roberto Repole, ma in realtà saldamente in mano al trio Marco Prastaro (vescovo di Asti), Mauro Rivella (eterno monsignore e parroco di S. Rita) e Paolo Resegotti (papa-re di Grugliasco).

In questa battaglia per il potere, ogni squadra gioca le sue carte, ed ecco che i pellegriniani mandano il loro uomo, don Ferruccio Ceragioli, a predicare gli esercizi spirituali al clero di Napoli, mentre i boariniani inviano don Michele Roselli, direttore dell’ufficio catechistico a parlare ai catechisti di Bologna, confidando nella loro visibilità agli occhi di due prelati cari a papa Francesco: l’arcivescovo Domenico Battaglia (don Mimmo) e il cardinale Matteo Zuppi. Stupisce, ma non troppo, che i progressisti – rossi o viola che siano – utilizzino le tattiche di quel carrierismo che hanno sempre deprecato negli altri. Ceragioli predicherà dal 25 al 29 novembre, mentre Roselli ha già fatto la sua performance lo scorso 22 settembre.

Chiunque può vedere il video promozionale dell’evento di quest’ultimo, che si presta a varie considerazioni. Innanzitutto, i primi minuti sono davvero imbarazzanti, per lo stile ancheggiante del giovane rampante, ma indubbiamente rivelano una certa capacità comunicativa – un po’ teatrale – ma efficace. Tutta la conferenza però fa venire il dubbio che la diocesi di Torino abbia sprecato i suoi soldi, inviando anni fa Roselli a studiare a Parigi: reiterati luoghi comuni, battute fuori luogo e persino volgari, fatte per attirare l’attenzione e strappare l’applauso. Ma la frase capitale, con la quale Roselli invia un inequivocabile “segnale di appartenenza” a Zuppi è ancora sempre la stessa: «La Chiesa del passato non dice più nulla». Benvenuti allora nell’ermeneutica della discontinuità a sinistra, moderata (forse) ma sempre a sinistra! Benvenuti nella «Chiesa giovane», quella che pare avere appena sessant’anni anni invece che duemila! Benvenuti nella più totale estraneità alla realtà! Peccato che Roselli, e con lui tanti altri, non veda TikTok, dove l’unica chiesa che parla ancora è quella di “sempre”, che attrae, perché annuncia chiaramente la fede e non con metodi e tecniche comunicative; che è forte e non ripiegata sentimentalmente su sé stessa; che è trascendente, e non sempre orizzontale, soprattutto nella liturgia e negli stili celebrativi, che è identitaria, e non infinitamente diluita fino a scomparire. Certo, il volgare gesto dell’ombrello compiuto in pubblico da Roselli dovrebbe far riflettere gli “ingordi boariniani”. Almeno in quanto allo stile.

***

Circola in Torino la voce insistente che presto – come già avvenuto in provincia, vedi Bra, Chieri, Nichelino – le tre parrocchie di Maria Madre della Chiesa (via Baltimora), Maria Madre di Misericordia (via Ada Negri) e Natale del Signore (via Boston) saranno accorpate alla parrocchia di Santa Rita. Così procede nei fatti – e non negli altosonanti proclami – il «ripensamento» della diocesi di Torino. E non è che l’inizio.

***

Manovre a tenaglia sulla diocesi di Ivrea. Il 13 ottobre scorso, al compimento del settantacinquesimo anno d’età, il vescovo, monsignor Edoardo Cerrato, ha rassegnato al Nunzio apostolico le sue dimissioni. Si prospettano almeno tre scenari. Il primo è la proroga, almeno di un anno, oppure, come è consuetudine, di due, così come avvenuto a Novara, dove monsignor Giulio Franco Brambilla rimarrà fino al 2026. Il secondo, che venga nominato subito, o almeno entro fine 2024, un successore come, qualcuno dice, lo stesso Cerrato avrebbe chiesto. Il terzo scenario, improbabile ma non impossibile: l’unione in persona episcopi con la confinante diocesi di Biella, retta dall’eporediese monsignor Roberto Farinella. Con la signorilità che lo contraddistingue, monsignor Cerrato ha già fatto sapere che si ritirerà a Roma in una delle Case della Congregazione Filippina e questo a marcare la differenza con i suoi predecessori, che avevano l'abitudine di risiedere stabilmente e di essere spesso presenti in diocesi a pontificare o a fare da suocera al successore. Da mesi le cordate progressiste si stanno muovendo spasmodicamente, in particolare quella nostalgica, che vuole riavere in diocesi, a tutti i costi, un secondo Luigi Bettazzi. Per questo, le vegliarde vedove dei pacifisti a senso unico di Pax Christi, strepitano e scrivono alla Cei e a Roma, dipingendo la diocesi di Ivrea come un ricettacolo di «indietristi», o peggio, di lefevriani e che quindi necessita di essere al più presto redenta. Alcuni preti, ben conosciuti aspiranti ad omnia munera, promuovono le candidature dei loro amici ai tre cardinali canavesani, peraltro, almeno i primi due, piuttosto vulnerati e tutti fuori dai giochi del conclave: Tarcisio Bertone, Giuseppe Bertello e Arrigo Miglio. Da qualche settimana però le cose sono cambiate, perché con l’ingresso di Roberto Repole nel Collegio cardinalizio, il suo ruolo per Ivrea diventerà cruciale e se il vento dovesse spirare in quella direzione, sarà lui a indicare al Santo Padre – di cui per adesso è il pupillo – il nome del nuovo vescovo. A Torino, i candidati abbondano e il primo è sempre l'eterno monsignor Mauro Rivella, già in corsa per Ivrea al giro precedente, poi l'ex rettore del seminario don Ferruccio Ceragioli – utile per essere stornato da Torino – ma anche altri come don Germano Galvagno, don Michele Roselli, don Gian Luca Carrega. Qualcuno dice però che il vero candidato “boariniano” rimanga e continui a essere il liturgista don Paolo Tomatis, amico di Andrea Grillo.

Quest’ultimo però da tempo e ormai quasi quotidianamente, spara a palle incatenate e con toni veementi, contro il cardinale prefetto del Dicastero della fede, Tucho Fernández e quindi – ma senza mai nominarlo – contro il Pontefice stesso e la sua conduzione del sinodo. Qualche mese fa, il liturgista savonese si è dimesso dalla redazione della Rivista Liturgica in quanto non era stato pubblicato un articolo di don Roberto Tagliaferri, insegnante a Santa Giustina, molto critico verso il magistero di papa Francesco, favorevole all’ordinazione delle donne e del parere che oggi i voti evangelici non abbiano più alcun senso. Giovedì 17 ottobre, Andrea Grillo era a Pinerolo a fare «formazione teologica» – ma anche forse per tessere la tela a favore del collega torinese – ospite del suo sodale vescovo di Pinerolo, monsignor Derio Olivero, referente piemontese del presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi. Ma, per tornare ad Ivrea, occorre però dire che infine, questi nomi, ascrivibili più o meno – salvo Ceragioli – alla galassia “boariniana”, non sarebbero i peggiori in quanto, per l’esperienza torinese, sanno bene che agli Anni Settanta non si potrà tornare. Potrebbero però arrivare gli ideologi di provincia cresciuti a Fossano (inteso come ex Istituto interdiocesano teologico), questi sì rimasti alla teologia della secolarizzazione, appresa in quel rigurgito di ’68 ecclesiale a scoppio ritardato che caratterizzò le diocesi del Cuneese e che, abbandonato il popolo, ha prodotto – come già quarant’anni fa in Francia – preti intellettuali, seminari deserti e i cattolici «adulti» del 2%.

***

Intanto a Novara il “prorogato” Brambilla si dispone a nuove nomine e spostamenti di parroci: Borgosesia, Gozzano, Quarona, Briga Novarese. Naturalmente, tutto è già deciso e si conoscono i nomi. Il vicario generale, don Fausto Cossalter, ha messo in atto la classica manovra: sistemarsi in tempo per quando, fra due anni, arriverà il nuovo vescovo e così, rifiutata Trecate, è andato a fare il parroco a Verbania-Intra, suo paese di origine. Chi ne prenderà il posto? L'inconsistente vicario per la pastorale, don Brunello Floriani, o l’astro emergente e carattere forte, l’attuale volitivo parroco di Omegna e vicario dei Laghi, don Gianmario Lanfranchini, da molti preconizzato? Pare poi che a un cerimoniere vescovile (danzante) sia sbocciata una improvvisa vocazione monastica e stia brigando per rifugiarsi in uno splendido complesso dell’Italia centrale, magari non da solo. L’impressione comunque è quella di una certa confusione, di una diocesi che fa sempre più fatica a reggere l’ordinario e si stia sempre di più assimilando, nelle dinamiche interne, alla media di quelle del resto del Piemonte, perdendo le sue caratteristiche di seria enclave ambrosiana.

***

A Vigevano la grande e barocca chiesa di San Dionigi, data in comodato dalla diocesi a una Fondazione bancaria e non più utilizzata per il culto – ma non sconsacrata – ospiterà il 31 ottobre una serata musicale tutta in onore del diavolo, con brani musicali dedicati ai demoni di tutte le specie. Risulta anche gradito il travestimento a tema del pubblico: vampiri, streghe, fantasmi, oltreché naturalmente satanassi. La curia, proprietaria di quella che rimane una chiesa a tutti gli effetti, non sa che dire e il vescovo-curatore fallimentare, monsignor Maurizio Gervasoni, già autore dell’orribile scempio del duomo, non si fa trovare e fugge come sempre.

***

È morto a 96 anni padre Gustavo Gutiérrez-Merino, domenicano peruviano, l’esponente più famoso della teologia della liberazione – titolo del suo libro pubblicato nel 1971 – e che grande influsso ebbe in tutta la Chiesa, non solo latino-americana. La sua opera fu essenzialmente quella di conciliare, dal punto di vista teologico (da quello filosofico ci aveva provato, addirittura al Concilio, il nostro insegnante don Giulio Girardi) il marxismo con la fede cattolica e si può riassumere con le sue stesse parole: «Quello che intendo per teologia della liberazione suppone una relazione diretta e precisa con la prassi storica, che è prassi liberatrice e si inserisce nel processo politico rivoluzionario». L’idea è che l’uomo nuovo non sorge dalla liberazione dal peccato personale, ma da quella del peccato sociale e questa liberazione passa dalla distruzione delle cosiddette “strutture di peccato” e quindi dalla lotta di classe come necessità per i cristiani. Lo stesso Fidel Castro riteneva che la teologia della liberazione fosse, al fine di promuovere la rivoluzione, più importante del marxismo.

