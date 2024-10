Rapinata escort della Torino-bene, due arresti

Due giovani di origine egiziana sono stati arrestati a Torino dai carabinieri con l'accusa di avere rapinato una trans escort. L'episodio si è verificato lo scorso 21 aprile nell'appartamento della Crocetta, quartiere-bene della città, dove esercita la sex worker. Secondo quanto ricostruito, uno dei due giovani - un 22enne - si è procurato un appuntamento progettando di offrire del crack alla prostituta per poi rubarle il denaro che custodiva in casa. L'escort però non ha voluto consumare lo stupefacente. Due ore dopo il giovane è tornato nell'appartamento con il complice (di 24 anni), a sua volta provvisto di una pistola giocattolo. Quanto la prostituta si è accorta che l'arma era innocua ha dato vita a una colluttazione che è proseguita nell'androne del palazzo e che ha richiamato l'attenzione dei vicini. I due giovani sono riusciti a fuggire. I carabinieri, dopo settimane di indagini, sono riusciti a identificare i sospettati anche attraverso l'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza. Per selezionare la escort i due avevano consultato diversi siti specializzati.