Maltempo: Piemonte, aperti 96 centri di protezione civile

Sono 96 i centri operativi aperti in vari Comuni piemontesi, cui se ne aggiungono dodici misti nelle province di Alessandria e Asti, per fare fronte all'emergenza maltempo. E' quanto comunica la Regione Piemonte sulla base dei report forniti dalla sala operativa della protezione civile. In vigore è ancora l'allerta arancione per rischio idrogeologico sulle valli Tanaro, Belbo e Bormida e su Cuneese, Biellese, Torinese e Alto Vercellese; resta in arancione anche la criticità per piene riguardante i fiumi Belbo, Bormida, Tanaro e Po (tra San Sebastiano e Crescentino). Il coordinamento di Alessandria sta lavorando per mettere in opera delle barriere antiinondazione ad Acqui Terme per il controllo del fiume Bormida. A Premosello Chiovenda (Verbania) si è verificato uno smottamento che ha interessato un tratto della strada per frazione Colloro.