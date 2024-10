Auto si ribalta, quattro feriti nel Vercellese

Quattro persone sono rimaste ferite la notte scorsa a seguito di un incidente che si è verificato sulla strada per il rifugio Alpe Sacchi, in Valsesia (Vercelli). L'automobile su cui viaggiavano è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata più volte per circa 150 metri. E' accaduto attorno alle 2. I vigili del fuoco di Varallo, in collaborazione con il soccorso alpino della guardia di finanza, hanno recuperato i quattro feriti e li hanno trasportati in ospedale. Sul posto erano presenti anche i carabinieri e le équipe sanitarie.