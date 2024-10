TIFO & SPORT

Red Bull mette le ali, non a Cairo.

"Nessuna voglia di vendere il Toro"

Il numero uno del club granata smentisce le indiscrezioni delle ultime ore. Doccia gelata per i tifosi che avevano accarezzato l'idea di disfarsi definitivamente del presidente Braccino

Qualcuno forse ci aveva sperato davvero e invece, cari tifosi granata, riponete i vostri sogni nel cassetto da cui li avete prelevati perché “non c’è nulla di vero”. Urbano Cairo non ha intenzione di vendere il Toro e, dopo le indiscrezioni comparse sulla Stampa, è stato lo stesso presidente a smentire ogni ricostruzione: “Non ho alcuna intenzione di vendere il Torino, non ho incontrato nessuno” fa sapere all’Ansa. Nelle ultime ore si era diffusa la notizia che avesse avviato una trattativa con la Red Bull per la cessione del club granata. Toro rosso e toro granata, dunque, non incroceranno i propri destini? “Diciamo – aggiunge Cairo – che alla Stampa piace destabilizzare l’ambiente del Toro. In passato scrissero che avrei venduto a un tale Ciucciariello, stavolta almeno hanno fatto un upgrade”.

Secondo il quotidiano piemontese, Cairo “avrebbe incontrato più volte (si parla di tre incontri) alti emissari della Red Bull all’inizio per parlare di un possibile allargamento della collaborazione come main sponsor a partire dal 2025 e poi per valutare un interessamento all’acquisto” del club. Un dossier scrive ancora il quotidiano “che è al vaglio della Red Bull e che troverebbe come condizione imprescindibile per chiudersi positivamente, avere uno stadio di proprietà”. “La possibilità che la cessione sia vicina – si legge ancora – spiegherebbe anche la vendita in extremis di Raoul Bellanova per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, che sostengono in molti sarebbe potuta essere anche doppia se Cairo avesse aspettato la fine di questo campionato. E il perché sarebbe rintracciabile proprio nella necessità di appianare un po’ le casse per una trattativa aperta”.