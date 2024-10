Metro 2, project management affidato a gruppo guidato da Proger

Sarà il raggruppamento temporaneo di progettisti guidato da Proger e composto da Rona Consulting, Rina Check, Bvi, Siip e Progeca ad occuparsi dei servizi di Project Management Consulting e verifica progettuale della prima tratta della linea 2 della metropolitana torinese. Supporterà il commissario straordinario nelle procedure di affidamento, nelle verifiche delle progettazioni e nella successiva gestione dei contratti fino alla messa in esercizio della prima tratta della nuova linea. La durata prevista dell'incarico, inclusi i servizi opzionali, è di 2.910 giorni e abbraccia tutte le fasi di sviluppo del progetto: gara di appalto, redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva e direzione lavori. "Siamo pronti a supportare la realizzazione di un'infrastruttura che sarà capace di trasportare oltre 100.000 passeggeri al giorno, con una riduzione stimata del traffico veicolare privato del 10%, e permetterà la riqualificazione di oltre 60.000 metri quadrati di aree ferroviarie abbandonate con alberi, piste ciclabili e strutture sportive. Un progetto chiave per la mobilità sostenibile", commenta Marco Lombardi, ceo di Proger. Il progetto complessivo della linea 2 della metropolitana di TORINO prevede la realizzazione di 32 stazioni, attraverso un percorso complessivo di 27 chilometri suddiviso in tre tratte principali. La prima è stata suddivisa in due lotti funzionali e si sviluppa tra le stazioni 'Rebaudengo' e 'Politecnico', lungo un tracciato di dieci chilometri in sotterraneo, con circolazione di convogli a conduzione automatica. Proger ha un'esperienza di 70 anni e sviluppa progetti nei settori delle Infrastrutture e Trasporti, Ambiente e Sostenibilità, Green Energy, Edilizia e Oil & Gas. E' presente in Europa, Asia Centrale, Africa e Medio Oriente. Nel 2023 il valore della sua produzione è stato di 180 milioni di euro, il miglior risultato della storia dell'azienda.