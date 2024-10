Orsini, tagli Volkswagen provano errore delle scelte ideologiche

"La notizia sulla probabile chiusura di altri tre stabilimento Volkswagen e del taglio degli stipendi ci dice quanto abbiamo sbagliato nelle scelte ideologiche nella partita automotive". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, all'assemblea dell'Unione Industriali di Torino. "Oggi la questione deve essere come emettere meno Co2, non si può essere obbligati a usare una tecnologia, dobbiamo mettere al centro la neutralità tecnologica. Dobbiamo investire nelle nuove tecnologie e non disperdere quello che sappiamo fare", ha sottolineato.