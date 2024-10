A Torino i decessi sono tornati ai livelli pre Covid

A Torino la mortalità è tornata ai livelli pre-pandemia. È quanto emerge dai dati sui funerali diffusi da Afc in occasione della conferenza stampa per la commemorazione dei defunti. Nei primi nove mesi del 2024 i funerali sono stati 9.012, 87 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023, che aveva registrato 9.099 funerali da gennaio a settembre e un totale su tutto l'anno di 12.346 funerali, oltre 1.600 in meno dell'anno precedente, attestandosi sui livelli del 2019, quando erano stati 12.295. Quanto alla scelta del servizio funebre, la cremazione non solo si conferma quella con i numeri più alti, ma fa segnare un aumento. Da gennaio a settembre 2024 ha raggiunto il 55,9%, contro il 54% dello stesso periodo del 2023. Quanto agli altri tipi di sepoltura, tra tumulazione e inumazione, anche quest'anno, a essere preferito rimane il loculo (14,01%) rispetto alla fossa in terra (8,12%).