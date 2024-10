LA SACRA RUOTA

Il Governo manda a fondo l'auto: taglio di 4,6 miliardi alla filiera

La denuncia di Anfia: nella Manovra sparisce l'80% delle risorse stanziate per riconvertire il settore. Sindacati sul piede di guerra, l'esecutivo li convoca. Pd: "Altro che tavolo, ora Urso si dimette?". Appendino: "Bagno di sangue". Orsini all'Unione di Torino

La giornata era cominciata con le nubi che si addensavano sull’industria dell’auto europea alla notizia che Volkswagen avrebbe chiuso tre fabbriche. È proseguita peggio, con la notizia diffusa da Anfia sulla finanziaria, dove il Governo ha tagliato 4,6 miliardi al Fondo automotive, destinato all’adozione di misure a sostegno della filiera: "Il taglio previsto dal Disegno di Legge di Bilancio alle già scarse risorse stanziate nel 2020 è un'inaccettabile fulmine a ciel sereno che contraddice in modo clamoroso l'importante attività che il governo sta svolgendo in Europa a favore del settore per migliorare la regolamentazione, e annulla mesi di intenso lavoro del Tavolo Sviluppo automotive, che hanno portato Anfia, parti sociali e Regioni a proporre al governo un piano d'azione per supportare la filiera". Un dramma per quello che è il principale settore manifatturiero italiano, precisa Anfia, che conta oltre 270.000 addetti diretti, ha un fatturato di oltre 100 miliardi di euro “ed è l'unico a cui è richiesta una trasformazione obbligatoria epocale in pochi anni”.

Un taglio pari all’80% delle risorse, puntualizzano i sindacati. I segretari generali Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella ribadiscono "l'urgenza di una convocazione ufficiale da parte della Presidenza del Consiglio, con la partecipazione delle segreterie di Fim, Fiom e Uilm, dei vertici di Stellantis e delle aziende della componentistica, affinché si possa discutere insieme delle misure necessarie per salvaguardare l'industria automobilistica italiana e i suoi lavoratori". Dopo la protesta dei sindacati, il Governo ha convocato le sigle a Palazzo Chigi lunedì 4 novembre.

Anche dall’opposizione si scatena la protesta: "Il fondo viene quasi azzerato, dato che si passerà da uno stanziamento iniziale di 5,8 miliardi tra il 2025 e il 2030 a 1,2 miliardi complessivi”, affermano Antonio Misiani e Annalisa Corrado, membri della segreteria nazionale Pd, che parlano di “uno schiaffo in faccia all'industria e ai lavoratori del settore automotive e una totale delegittimazione del ministro Urso, che farebbe meglio a valutare se ha ancora senso la sua permanenza al Mimit". Parla di “un conto salatissimo per il sistema produttivo e in particolare per l'automotive, sempre più abbandonato da questo Governo” la vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino, per cui la scelta senza mezzi termini è un “bagno di sangue”.

Il tema dell’auto ha tenuto banco pure oggi all’Assemblea dell’Unione industriali di Torino, anche se Stellantis, allora Fiat, non ne fa parte dal 2012. Anche se la città della Mole non ha sostenuto il presidente Emanuele Orsini nella sua corsa a Viale dell’Astronomia, ora lo appoggia nella sua battaglia per la neutralità tecnologica nella transizione: "La notizia sulla probabile chiusura di altri tre stabilimenti Volkswagen e del taglio degli stipendi ci dice quanto abbiamo sbagliato nelle scelte ideologiche nella partita automotive”, ha detto all'assemblea dell'Unione Industriali di Torino: "Oggi la questione deve essere come emettere meno Co2, non si può essere obbligati a usare una tecnologia, dobbiamo mettere al centro la neutralità tecnologica. Dobbiamo investire nelle nuove tecnologie e non disperdere quello che sappiamo fare".

Nell'Assemblea generale 2024 ha esordito non soltanto Orsini ma anche per il presidente degli industriali torinesi Marco Gay. Nel binomio industria e innovazione il neo presidente ha fissato i capisaldi del suo mandato, incentrando il suo operato nell'aiutare lo sviluppo economico e sociale della comunità in chiave sostenibile, accompagnando e supportando il tessuto imprenditoriale locale verso le nuove frontiere della competitività. Per cui, da una parte, serve una politica industriale europea sull'automotive, per cercare di risollevare un settore la cui crisi colpisce l'Europa, l'Italia ma soprattutto la città di Torino; dall'altra, bisogna tornare a investire nella ricerca e nell’innovazione. “Proiettare Torino nel futuro non vuol dire abbandonare l’auto. Ma mettere insieme il nostro enorme capitale di conoscenza nel settore con l’innovazione tecnologica in cui ancora possiamo e sappiamo dire molto”. Gay ha chiesto un “mobility act” per valorizzare ingegneria e innovazione di Torino, che si muova alla stregua del “chip act”, per poi ricordare “la parola d’ordine: neutralità tecnologica”. Il presidente Gay ha anche mostrato di apprezzare il feeling tra il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il governatore del Piemonte Alberto Cirio: "La concordia istituzionale tra Comune e Regione, che spesso citiamo, per noi è un valore ed una leva su cui costruire efficacemente lo sviluppo del nostro territorio".