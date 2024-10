Cirio, cordoglio del Piemonte per Matilde Lorenzi

"Oggi è un giorno molto triste per tutto il Piemonte, per lo sport e per lo sci. Il pensiero e il cordoglio mio personale e della Regione alla famiglia di Matilde, atleta dell'esercito e promessa dello sci azzurro, e a quanti le hanno voluto bene". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in un post su Facebook, a proposito della morte della sciatrice Matilde Lorenzi, la ventenne che ieri aveva avuto un incidente in Alto Adige durante un allenamento ed era stata ricoverata in gravi condizioni.