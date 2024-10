Lo Russo, metro 2 avanti con una roadmap serrata

"Le cose per la linea 2 della metro stanno andando avanti, è stata aggiudicata ieri una gara importante, il commissario straordinario sta procedendo secondo una roadmap molto serrata per l'avvio dei lavori veri e propri, sperando ovviamente di trovare un'azienda che sia in grado di gestire questo appalto. E' una delle questioni principali, vediamo cosa sta capitando in Italia, è difficile trovare grosse imprese di costruzioni in grado di gestire un appalto così rilevante". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nella diretta radio del martedì a proposito dei lavori per la seconda linea della metropolitana, per i quali ieri è stata affidata la gara per il project management. Lo Russo ricorda che "i lavori dovrebbero partire fra fine 2025 e inizio 2026" e sottolinea che l'opera "è anche un'occasione importante di occupazione e spero davvero che le cose possano procedere bene, che le gare d'appalto vadano bene, le imprese siano serie. Spero di evitare gli infortuni che abbiamo avuto, ad esempio, quest'anno sul taglio del verde, con una ditta che ha vinto la gara e abbiamo dovuto mandare via con un contenzioso piuttosto rilevante".