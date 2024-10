Federauto, la legge di bilancio penalizza l'automotive

"Il profilo della legge di bilancio sembra assumere un connotato penalizzante per l'intero comparto dell'Automotive, prevedendo tagli lineari per diversi miliardi di euro alle misure di sostegno al rinnovo del parco delle auto e dei veicoli commerciali, senza includere nel contempo misure alternative". Lo afferma il presidente di Federauto, Massimo Artusi, a proposito del taglio di 4,6 miliardi al Fondo Automotive. "Di fronte alle difficoltà che il sistema automotive sta affrontando - osserva - c'era da attendersi una manovra che mettesse in priorità misure di sostegno al settore, anziché tagli draconiani e misure penalizzanti. Riteniamo giusto che si attenuino le politiche dei bonus, che finora poco hanno influito sulla necessità di invertire la tendenza al ribasso del mercato dell'auto. Tuttavia, se viene ridotto drasticamente il fondo per l'Ecobonus e se si tagliano addirittura i fondi per l'Autotrasporto, senza prevedere misure di supporto al settore con una revisione complessiva del sistema di tassazione in grado di alleggerire il carico fiscale per le famiglie e le imprese che intendono investire per acquistare un'auto o un veicolo commerciale nuovo, significa che si sta rinunciando a perseguire una politica di rilancio del comparto automotive". I concessionari ribadiscono la necessità di "avviare una profonda revisione della fiscalità sugli autoveicoli, nel solco di quanto previsto dalla Legge Delega approvata lo scorso anno. Ci auguriamo vivamente pertanto - conclude Artusi - che il governo voglia essere coerente con le sue scelte politiche, dando una risposta adeguata nell'ambito degli sviluppi parlamentari e interministeriali della legge di bilancio".