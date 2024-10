Liguria, Costa: per via giudiziaria non si vincono elezioni

"La Liguria offre una lezione limpida: per via giudiziaria si può togliere di mezzo l'avversario, ma non si vincono le elezioni. Se tutti smettessero di cercare scorciatoie politiche attraverso le Procure sarebbe 'di fatto' una mezza riforma della giustizia a legislatura invariata". Lo scrive in una nota Enrico Costa, deputato di Forza Italia.