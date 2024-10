VIA FIESCHI

Orlando in "fuga" dalla Liguria? Tanti "totiani" nel nuovo Consiglio

Il candidato sconfitto starebbe pensando di lasciare lo scranno in Regione per mantenere quello parlamentare. Deciderà Schlein. La mappa degli eletti nei due schieramenti. Il governatore piemontese Cirio porta in aula (e forse in giunta) il "suo" Vaccarezza

Con Genova ancora in attesa degli ultimi riconteggi e di una sezione a Busalla che fa le bizze, è di fatto delineato il quadro dei prossimi 17 consiglieri regionali di centrodestra, che andranno a costituire la maggioranza di Marco Bucci nella prossima assemblea legislativa. E non mancano i colpi di scena. Come era lecito attendersi, non sono pochi i totiani o ex tali che dovranno dare l’addio a via Fieschi, ma osservando i nomi di chi ce l'ha fatta e chi no, c’è più di una sorpresa. Esclusioni d’eccellenza, ad esempio, per gli assessori regionali uscenti Giacomo Giampedrone (beffato dalla legge elettorale nonostante le 3.430 preferenze alla Spezia) e Angelo Gratarola, mentre ottiene il risultato con tranquillità Marco Scajola, passato a Forza Italia e campione di preferenze per il centrodestra, con 6.308 elettori imperiesi che hanno scritto il suo nome sulla scheda. Fuori anche Lilli Lauro, passata a Fratelli d’Italia, mentre entra Angelo Vaccarezza, da tempo ormai in quota Forza Italia, ex collaboratore a Bruxelles di Alberto Cirio quando l’attuale governatore del Piemonte era europarlamentare.

In consiglio regionale tornerà anche l’ex capogruppo totiano, Alessandro Bozzano, e pure il consigliere Giovanni Boitano, eletti con le due diverse civiche di Bucci. Non ce l’ha fatta a Genova, invece, l’ex portavoce di Toti, Jessica Nicolini. Ma esclusioni e novità si allargano un po’ a tutti i partiti. Da notare, intanto, che il nutrito gruppo di assessori e consiglieri comunali genovesi candidati con il centrodestra resta sostanzialmente al palo: l’unico a raggiungere la “promozione” in via Fieschi e a entrare in consiglio regionale è l’assessore Matteo Campora, secondo più votato a Genova nella lista civica Vince Liguria-Bucci presidente.

Andando con ordine e al netto dei riequilibri che potrebbero esserci dopo la formazione della giunta, dal momento che il neo presidente Bucci ha già confermato che non sarà possibile il doppio incarico, si parte dai cinque seggi di Fratelli d’Italia: da Genova, tornano in Sala Pertini il capogruppo uscente Stefano Balleari e l’assessora regionale Simona Ferro; prima degli esclusi Lilli Lauro, che mette dietro di sé una lunga lista di nomi noti, come l’assessore comunale Antonio Gambino, quello regionale Augusto Sartori e i consiglieri comunali Vincenzo Falcone, Franco De Benedictis e Laura Gaggero. Da Savona la new entry Franco Invernizzi, mentre La Spezia elegge il presidente del consiglio regionale uscente ed ex leghista, Gianmarco Medusei. Niente da fare, invece, per l’ex consigliera totiana Daniela Menini, quarta di lista. Da Imperia, infine, resta fuori la consigliera meloniana Veronica Russo: al suo posto entra Luca Lombardi. Tre i seggi per Vince Liguria: da Genova entrano il presidente del Municipio Levante e totiano, Federico Bogliolo, e l’assessore Matteo Campora. Il terzo seggio arriva da Savona per il già citato Bozzano, che tiene dietro l’ex sindaca savonese, Ilaria Caprioglio.

Seconda civica, altri tre seggi. Orgoglio Liguria a Genova conferma l’ex consigliere totiano e prima di centrosinistra, Giovanni Boitano, che ha la meglio sul consigliere regionale uscente e indagato Stefano Anzalone. Fuori anche il consigliere comunale Federico Barbieri e Manuela Arata. Gli altri seggi scattano a Imperia e La Spezia, rispettivamente con Walter Sorriento (solo 441 preferenze) e Marco Frascatore (568 preferenze). La Lega a Genova conferma l’assessore uscente Alessio Piana, che fa meglio anche del deputato e viceministro Edoardo Rixi. Un solo seggio per il Carroccio nel capoluogo ligure: restano al palo l’ex consigliere Sandro Garibaldi, le assessore comunali Paola Bordilli, Francesca Corso e Marta Brusoni, mentre entra il consigliere metropolitano Claudio Garbarino. Per la Lega un seggio anche da Savona con l’ex deputata Sara Foscolo che tiene fuori il capogruppo uscente Stefano Mai (terzo e superato anche da Giancarlo Canepa). Terzo e ultimo seggio da Imperia per il presidente uscente facente funzioni, Alessandro Piana; solo terza la consigliera uscente ed ex vicepresidente Sonia Viale. A La Spezia non ce lìavrebbe fatta neppure la senatrice Stefania Pucciarelli, la cui candidatura comunque era simbolica.

Infine, tre seggi anche per Forza Italia. Da Genova entra il coordinatore regionale ed ex sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, che esclude il capogruppo uscente Claudio Muzio. Dentro da Savona il consigliere uscente ed ex totiano Angelo Vaccarezza. A completare il quadro, come già detto, da Imperia l’ex assessore regionale totiano e campione di preferenze per il centrodestra, Scajola. Dietro di lui, per ora esclusa, la fedelissima consigliera regionale uscente, Chiara Cerri. Resta fuori alla Spezia l’ex consigliera totiana e prima FdI, Barbara Ratti. Tra gli altri esclusi eccellenti, niente da fare per il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che con la sua Alternativa popolare porta in dote a Bucci solo 1.929 voti complessivi a livello regionale.

Sciolti gli ultimi dubbi con qualche riconteggio e una sezione nell’entroterra di Genova che andava a rilento, è definitivo anche il quadro dei 12 consiglieri regionali eletti nel centrosinistra. O meglio, definitivo in attesa di capire quale sarà il futuro di Andrea Orlando, a cui spetta il tredicesimo posto in Sala Pertini: se dovesse rinunciare per restare deputato, infatti, i calcoli per il suo sostituto sono tutt’altro che semplici. Come per il centrodestra, anche nell’opposizione le esclusioni sono eccellenti: a cominciare dall’ex candidato governatore giallorosso Ferruccio Sansa e dall’ex capogruppo uscente del Pd, Luca Garibaldi, rimasto fuori per soli 54 voti. Ma anche in questo caso, andiamo con ordine. Oltre a Orlando, il Partito democratico sarà in assoluto il gruppo più rappresentato in via Fieschi e porterà in aula anche i due campioni di preferenze di questa tornata elettorale: da Genova, entrano infatti il vicepresidente uscente, Armando Sanna, con ben 8.041 preferenze che potrebbero consentirgli di ambire a una riconferma da numero due dell’assemblea legislativa, e la vicesegretaria metropolitana e sindaca di Rossiglione, Katia Piccardo, con 7.641 voti, che si candida per il ruolo di capogruppo. Sempre dal capoluogo, entrano il presidente del Municipio Valpocevera e dell’assemblea metropolitana dem, Federico Romeo, e il segretario metropolitano dem e capogruppo in comune, Simone D’Angelo. Primo degli esclusi, come detto, Garibaldi. Non ce la fanno, neppure, i consiglieri comunali Rita Bruzzone e Claudio Villa. Più indietro ancora, la consigliera comunale Donatella Alfonso, Massimiliano Morettini e Simone Franceschi.

Due i seggi per il Pd dalla Spezia, dove è confermato il segretario e consigliere regionale, Davide Natale, ed entra anche Carola Baruzzo. Da Savona conferma pure per il vicecapogruppo uscente, Roberto Arboscello, così come da Imperia torna in aula l’ex vicesindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano. L’unico consigliere dem uscente non riconfermato, dunque, è proprio l’ex capogruppo Luca Garibaldi. Ma non tornerà in via Fieschi neppure Pippo Rossetti, decano dell’aula e del Pd, di recente passato ad Azione e candidato all’ultimo nella lista centrista per Orlando, che non ha ottenuto seggi. Oltre al Pd, entrano altri quattro consiglieri di opposizione. Due gli esponenti di Alleanza verdi e sinistra: da Genova, confermata la consigliera uscente della Lista Sansa, Selena Candia, che sarà con tutta probabilità capogruppo ed esclude da via Fieschi proprio il suo ormai ex capogruppo, Sansa. Il secondo seggio giallorosso scatta a Savona, con la new entry Jan Casella. Niente da fare alla Spezia per l’ex consigliere regionale sansiano, Roberto Centi, per cui non scatta il seggio nonostante i 2.411 voti raccolti.

Uno solo il consigliere regionale eletto dal Movimento cinque stelle: si tratta del coordinatore metropolitano di Genova Stefano Giordano, che ha la meglio sul consigliere comunale Fabio Ceraudo. Ultimo seggio di opposizione per la Lista Orlando presidente, di nuovo da Genova: se lo assicura il consigliere regionale uscente di Linea condivisa, Gianni Pastorino, che ha la meglio su Ilaria Gibelli, Andrea Stimamiglio e Matteo Rossi. Nessun seggio per l’altra civica, Liguri a testa alta, che oltre a Tosi vede diversi nomi noti tra gli esclusi, soprattutto a Genova: il consigliere comunale Pd, Si Mohamed Kaabour, l’ex consigliere regionale Valter Ferrando, la sindaca di Pieve Ligure, Paola Negro. Niente seggi, almeno per ora, neppure per il Patto civico e riformista, in cui figuravano anche i candidati di Azione: a Genova, ha superato le duemila preferenze la segretaria regionale, Cristina Lodi, che secondo alcuni calcoli, ancora da verificare, potrebbe essere destinataria del seggio di Orlando, qualora il candidato presidente dovesse optare per rimanere a Roma, e che ha fatto meglio del suo mentore, Pippo Rossetti.