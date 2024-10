Cna, imprese Piemonte a rischio con il taglio ai fondi auto

"La decisione del governo di ridurre di 4,6 miliardi i fondi destinati al settore automotive rappresenta un duro colpo per un comparto che sta già affrontando sfide complesse e che si trova in una fase critica di trasformazione. Le micro e piccole imprese piemontesi, che costituiscono la spina dorsale della filiera automobilistica attraverso forniture e sub-forniture alle grandi case automobilistiche, rischiano di pagare il prezzo più alto di questo taglio". Lo afferma la Cna Piemonte.. "Questo taglio delle risorse rappresenta una minaccia per la sostenibilità dell'intera filiera automotive, che conta migliaia di imprese e lavoratori. Se non si interviene tempestivamente si rischia di mettere in crisi un settore fondamentale per l'economia del Piemonte e del Paese. Le micro e piccole imprese della filiera non possono sostenere da sole il peso di una transizione verso l'elettrico, soprattutto in assenza di infrastrutture adeguate che facilitino l'acquisto e l'uso dei veicoli elettrici da parte dei consumatori" osserva Giovanni Genovesio, presidente regionale di Cna Piemonte. "Le imprese del territorio si trovano di fronte a sfide enormi. L'assenza di un supporto concreto da parte del governo non fa che aggravare la situazione di imprese già in grave difficoltà di adattamento alle nuove tecnologie e ai processi produttivi. Il 2035 è una scadenza irrealistica se non viene accompagnata da misure strutturali che permettano al settore di evolversi senza essere sacrificato. Senza infrastrutture adeguate e senza incentivi reali stiamo chiedendo l'impossibile alle imprese del territorio" aggiunge Delio Zanzottera, segretario regionale di Cna Piemonte.