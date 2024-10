Atp Finals: Torino si veste a festa. Tutti gli eventi dal 9 al 17 novembre

Per il quarto anno consecutivo, Torino e il Piemonte accoglieranno le Nitto Atp Finals di tennis: dal 10 al 17 novembre i migliori otto giocatori al mondo e le otto migliori coppie di doppio si sfideranno all’Inalpi Arena nella kermesse che di fatto chiude la stagione del circuito maschile. Per l’occasione è previsto un ricco calendario di attività – talk, degustazioni, mostre, animazione diffusa, visite guidate e molto altro – che coinvolgeranno tutta la città. Piazza Castello si conferma location principale degli eventi.Tornerà, infatti, la grande cupola geodetica di Casa Tennis, uno spazio capace di ospitare fino a 150 persone, con talk gratuiti riguardanti il mondo dello sport, della cultura, del giornalismo e dello spettacolo. L’Archivio di Stato, con ingresso da piazzetta Mollino, ospiterà Casa Gusto, lo spazio dedicato alle degustazioni guidate delle eccellenze enogastronomiche del territorio, a cura di Camera di commercio di Torino e Regione Piemonte.



Le degustazioni avranno il costo simbolico di 5 euro e il ricavato verrà devoluto alla Fondazione Ricerca Molinette. Anche Casa Media, dedicata ai giornalisti, sarà ospitata nella nuova location dell’Archivio di Stato.Numerosi anche gli eventi di animazione diffusaconle vie e le piazze più belle del centro che si trasformeranno in palcoscenici e ospiteranno concerti, esibizioni di arti acrobatiche, giocoleria e danza. Tutta la città sarà vestita a festa, dal centro fino a piazzale Grande Torino, sede della venue sportiva e del Fan Village. Giovedì 7 novembre i campioni della racchetta sfileranno in piazza Carlo Alberto per il bagno di folla del Blue Carpet.Venerdì 8, alla vigilia del torneo, è in programma il Grand Opening Show, uno spettacolo inedito che vedrà alternarsi sul palco dell’Inalpi Arena tre fuoriclasse della musica italiana: Blanco, Madame e Marco Mengoni. Conduttore della serata sarà Alessandro Cattelan. Sabato 16, vigilia della finalissima, sarà all’insegna di una spettacolare Notte del Tennis. Domenica 17 le Ogr Torino ospiteranno The Final set Atp Party, la festa finale delle Finals con la proiezione della finale su maxischermi e, al termine, due esclusivi dj set a cura di Movement. I campioni delle Nitto Atp Finals saranno inoltre protagonisti delle tre mostre fotografiche a cielo aperto allestite sotto i portici di piazza Palazzo di Città, piazza San Carlo e via Po.