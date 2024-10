Volkswagen: nel terzo trimestre utile -64% a 1,58 miliardi

La casa automobilistica tedesca Volkswagen ha registrato nel terzo trimestre 2024 un crollo dell'utile del 63,7% a 1,58 miliardi e del 42% dell'utile operativo a 2,86 miliardi, mentre il fatturato si attesta a 78,5 miliardi (-0,5%). I risultati hanno risentito dell'aumento dei costi fissi e degli accantonamenti per la ristrutturazione, spiega l'azienda. Le vendite di veicoli sono diminuite dell'8,3% nel periodo.Alla fine di settembre 2024, la liquidità netta del gruppo era negativa per 160,6 miliardi (-147,4 mld a fine 2023). "I risultati dei nove mesi riflettono un contesto di mercato difficile e sottolineano l'importanza di realizzare i programmi di performance che abbiamo lanciato in tutto il gruppo", ha commentato Arno Antlitz, Cfo e COO di Volkswagen. "Il marchio Volkswagen ha registrato un margine operativo di appena il 2% dopo nove mesi. Ciò evidenzia l'urgente necessità di ridurre significativamente i costi e di aumentare l'efficienza. La nostra dinamica di prodotto ci dà fiducia - ha proseguito -. Il significativo miglioramento degli ordini in Europa occidentale nel terzo trimestre rispetto all'anno precedente testimonia il rafforzamento della nostra gamma di prodotti, dalle auto con motore a combustione agli ibridi e ai veicoli completamente elettrici. Dal punto di vista operativo, ci aspettiamo una fine dell'anno più forte, grazie all'aumento dei volumi e ai nuovi modelli interessanti di tutti i marchi".