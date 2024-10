Ordine dei medici di Torino, eletti i nuovi consiglieri

Con un'affluenza superiore alle precedenti tornate elettorale, si è concluso il voto per il rinnovo dell'Ordine dei medici di Torino e provincia. Sui 18.457 iscritti complessivi hanno votato 2.876 medici, 472 odontoiatri, 364 iscritti a entrambi gli albi. Gli eletti, che saranno in carica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028 sono, per il Consiglio direttivo dei Medici Chirurghi: Guido Giustetto, Chiara Rivetti, Angelica Salvadori, Aldo Mozzone, Bacic Vladimir Erardi, Francesco Cuniberti, Gilberto Fiore, Emanuele Stramignoni, Alessandra Taraschi, Fernando Muià, Davide Bosio, Roberto Venesia, Renato Turra, Savino Santovito, Federico Latini; per la Commissione Albo Odontoiatri: Marta Mello, Roberto Congiu, Francesca Alessandro, Marco Colore, Patrizia Biancucci, Antonio Scalabrino, Linda Genre. Per il Collegio dei Revisori dei Conti, infine, sono eletti: Giorgio Visca, Luca Calorio. Pietro Marsico (supplente). L'insediamento dei nuovi organi direttivi è previsto nelle prossime settimane: in quell'occasione verranno individuate le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere del Consiglio direttivo dei Medici Chirurghi e del presidente della Commissione Albo Odontoiatri. I tre candidati maggiormente votati della Commissione Odontoiatri faranno parte del Consiglio Direttivo.