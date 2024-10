Giudice, lavori pubblica utilità per Toti siano anche materiali

È stata rinviata al 18 ottobre l'udienza per i patteggiamenti di Giovanni Toti, Aldo Spinelli e Paolo Emilio Signorini. Il rinvio è legato alla scelta dell'ente dove l'ex presidente della Regione Liguria dovrà svolgere i lavori di pubblica utilità concordati con la procura. I pm nel frattempo hanno fatto le nuove contestazioni concordando le nuove pene. Per Toti, difeso dall'avvocato Stefano Savi, si passa da due anni e un mese a due anni e tre mesi, convertiti in 1.620 ore di lavori. Per Spinelli diventano tre anni e tre mesi e per Signorini tre anni e sei mesi. Il giudice Matteo Buffoni ha dato le linee guida per i lavori di pubblica utilità che dovrà svolgere Toti: dovrà essere un ente non di nomina regionale e l'ex governatore dovrà svolgere attività intellettuale ma anche materiale.