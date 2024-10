CORPORAZIONI

Medici all'Ordine: Giustetto bis, tris anzi poker. Poi toccherà a Rivetti

Confermato per un quarto mandato e ultimo mandato il numero uno dei camici bianchi di Torino. La sua lista, però, non ha rappresentanti tra gli odontoiatri, dove prevalgono i no vax di Mole. Flop degli "scissionisti" di Zerbi

Lui primo, lei seconda. Basta scorrere l’elenco degli eletti nel Consiglio dell’Ordine dei Medici di Torino, per scorgere i tratti di quella staffetta che si profila di qui a quattro anni. Per Guido Giustetto, 73 anni, primo eletto con 1.300 voti, quello che sta per iniziare sarà il quarto e ultimo mandato a capo dell’organizzazione dei camici bianchi; il suo testimone dovrebbe passare nelle mani di Chiara Rivetti, attuale segretaria del sindacato Anaao, giunta alle sue spalle con 1.226 preferenze e vicepresidente in pectore.

È quanto hanno decretato le elezioni che si sono svolte dal 27 al 29 ottobre, con urne aperte nella sede dell'Ordine di corso Francia, cui hanno partecipato 3.712 tra medici e odontoiatri sui 18.457 aventi diritto di voto. Un'affluenza di poco superiore al 20%, ma che risulta tuttavia in crescita rispetto alle precedenti tornate elettorali.

Per la lista Medici insieme per il futuro (1.114 voti) quella di ieri è stata una vittoria schiacciante, lontanissimi i candidati delle altre tre formazioni schierate contro Giustetto. A sorpresa il secondo posto è occupato dalla lista Mole (749 voti) di Nora Moselli e Patrizia Presbitero, dove compaiono anche dei medici no vax o comunque vaccino-scettici. Mole riesce anche a vincere tra gli odontoiatri e piazza così tre rappresentanti su diciotto nel prossimo parlamentino dell’Ordine. Saranno loro – Marta Mello, Roberto Congiu e Francesca Alessandro – a svolgere il ruolo di opposizione.

Ha retto, dunque, l’enclave elettorale dei medici di famiglia, che si sono mobilitati in larghissima parte per Giustetto. Per contro va registrato il mezzo flop della lista “Cambiamento indipendenza autonomia” nata da una costola dell’Anaao, su iniziativa dell’ex segretaria dell’Ordine Rosella Zerbi, dopo la sua esclusione dalla formazione di Giustetto. Alla fine ha chiuso al terzo posto con 632 voti davanti a Comitato torinese (192).

Gli altri eletti, tutti della lista Giustetto, sono Angelica Salvadori, Aldo Mozzone, Bacic Vladimir Erardi, Francesco Cuniberti, Gilberto Fiore, Emanuele Stramignoni, Alessandra Taraschi, Fernando Muià, Davide Bosio, Roberto Venesia, Renato Turra, Savino Santovito e Federico Latini. Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori, entrano invece, Giorgio Visca, Luca Calorio e Pietro Marsico (supplente). Infine, oltre a Mello, Congiu e Alessandro, risultano eletti nella Commissione Odontoiatri, Marco Colore, Patrizia Biancucci, Antonio Scalabrino e Linda Genre.