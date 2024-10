Fondazione CrA, 6 milioni per il territorio nel 2025

Il Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha approvato il programma di attività per il 2025. A sostegno di progetti qualificati nel territorio saranno destinati 6 milioni, con un incremento del 25% rispetto al 2024. Un risultato che - come spiegano dalla Fondazione - costituisce una garanzia della presenza costante a fianco di enti e istituzioni che operano per lo sviluppo della provincia e della partecipazione a progetti nazionali". L'impegno ulteriore della Fondazione "è la prosecuzione dell'azione di semplificazione ed efficientamento della propria attività erogativa; di incremento dell'apertura delle proprie infrastrutture e tesori alla collettività; di rafforzamento delle azioni di trasparenza e di analisi dei risultati conseguiti".