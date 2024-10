Tour di Marcegaglia in Piemonte

Dicono che… nelle ultime ore si siano intensificati i sopralluoghi dei capi d’azienda per l’acquisizione dei siti dell’ex Ilva. Emma Marcegaglia, in particolare, pare abbia messo gli occhi sui siti di Gattinara (Biella) e Racconigi (Cuneo) che uniti allo stabilimento di Genova rappresenterebbero il cuore della sua proposta. Nei giorni scorsi, accompagnata da alcuni top manager del suo gruppo, ha anche visitato i due stabilimenti piemontesi a cui sono interessati anche altri gruppi come la Profilmec per Racconigi e i bresciani dell’Amenduni. Ora tutto è nelle mani dei commissari e soprattutto del governo perché al momento non è prevista l’operazione spezzatino.