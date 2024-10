Violenza di gruppo a Torino, Polizia arresta un diciottenne

È stato arrestato da agenti della Polfer del compartimento del Piemonte-Valle d'Aosta e del commissariato barriera Nizza di Torino uno dei presunti autori dello stupro di gruppo ai danni di una donna peruviana di 27 anni, avvenuto a metà ottobre all'interno dell'ex discoteca Club 84, vicino al centro del capoluogo piemontese. E' un egiziano di 18 anni, rintracciato dagli investigatori anche grazie all'analisi dei video delle telecamere di sorveglianza e dei tabulati del telefono della vittima, che ha poi riconosciuto in lui uno dei suoi aggressori. Il giovane, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale di gruppo, è stato portato nel carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino. Proseguono le indagini per individuare gli altri aggressori. Titolare dell'inchiesta è il procuratore aggiunto Cesare Parodi. La vittima, accompagnata dal padre, aveva denunciato la violenza il giorno seguente al commissariato di polizia San Paolo. Secondo il suo racconto, la vicenda è iniziata quando la giovane si trovava in via Nizza alla ricerca di uno sportello bancomat. Qui sarebbe stata avvicinata da un ragazzo, descritto come un diciottenne dall'accento arabo, che si era offerto di aiutarla.