GLORIE NOSTRANE

Meloni bocciata in aritmetica, sbaglia i conti sulla sanità

Un bel numero, quello di ieri sera da Vespa. Armata di calcolatrice, la premier cerca di contestare il taglio dei fondi ma per sua stessa ammissione "sta' a sbaglià tutto. Ho fatto un casino". Cifre e risultati a caso. Faccine e smorfiette di fronte a un allibito Bruneo - VIDEO

Rimandata in aritmetica. Armata di calcolatrice Giorgia Meloni sbaglia i conti. Nel siparietto domestico a Porta a Porta di ieri sera la premier nel cercare di smentire i tagli dei fondi alla sanità ha rimediato una figura barbina. “Sto a sbaglia’ tutti i conti, ho fatto un casino” ha ammesso lei stessa dopo aver inanellato una sertie di gaffe.

L’intenzione dell’inquilina di Palazzo Chigi era quello di respingere le critiche delle opposizioni e di larga parte del mondo medico che contestano le dotazioni finanziarie reali nel comparto della salute. Così ha preso in mano il cellulare, aperto l’applicazione della calcolatrice e cominciato a digitare numeri cercando di raffrontare le cifre del passato con quelle della manovra. Ma ha sbagliato i conti, come ha ammesso lei stessa davanti a un primo risultato che avrebbe dato la spesa pro capite in aumento di “198 euro”. Faccine, smorfiette di fronte al querimonioso Bruno Vespa, persino lui un tantino allibito. “No fa 398, sto sbagliando tutti i conti”, ha scherzato la premier mentre il conduttore si offriva di prestarle il suo smartphone per rifare il calcolo. Alla fine, Meloni mostra il risultato di 398 euro, ottenuti dalla differenza tra i “1919 euro a cittadino che si spendevano nel 2019 e i 2317 del 2025”. Abracadabra.