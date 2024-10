GLORIE NOSTRANE

Ora Torino viaggia su due ruote:

l'uomo dell'anno è Pecco Bagnaia

La città che fu capitale dell'auto premia il talento della MotoGp, due volte campione del mondo nel 2022 e nel 2023. Il riconoscimento della Camera di Commercio. Nato nel capoluogo, è cresciuto a Chivasso, ma ora vive a Pesaro. Lo scorso luglio le nozze con Domizia Castagnini

Il campione delle due ruote Francesco Bagnaia è il torinese dell’anno. Nato a Torino ma cresciuto a Chivasso, è stato scelto dalla Camera di commercio del capoluogo subalpino “per aver fatto rientrare il Torinese nell’olimpo dei luoghi natali di grandi campioni della velocità grazie alle sue vittorie e per rappresentare, soprattutto per le giovani generazioni, un esempio di passione, tenacia e gestione della popolarità senza clamori, rimanendo legato al territorio di origine a cui dedica, con particolare sensibilità, gesti solidali concreti e molteplici occasioni di incontro”. La sua scalata nell'Olimpo della Moto Gp lo ha portato al Quirinale, dove ha festeggiato la vittoria nella classe regina col presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La cerimonia per il Torinese dell'anno 2024 si terrà la mattina di domenica primo dicembre, in concomitanza con il 72° “Premio della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico” e la decima edizione dei “Diplomati eccellenti tecnici e professionali”, altri premi sempre conferiti dall’ente camerale.

Classe 1997, Bagnaia è tra i più forti piloti di MotoGP della storia. Tre volte campione del mondo, attualmente in gara per la conquista del quarto titolo nel Mondiale che si concluderà il 17 novembre a Valencia. In carriera è stato Rookie of the Year nel 2017, campione del mondo Moto2 nel 2018 con 8 vittorie e 12 podi. Con l’approdo in Motomondiale nel Ducati Lenovo Team vince due mondiali consecutivi. Bagnaia ha un legame autentico con la città di Chivasso, lasciata a 16 anni per trasferirsi nelle Marche. Lo scorso luglio è convolato a nozze con la sua storica fidanzata, Domizia Castagnini, con la quale ora vive a Pesaro, dove lei porta avanti la sua attività da fashion buyer.