Esplosione danneggia gravemente un'abitazione nel Torinese

Un'abitazione di via Berchera a Pont Canavese (Torino), al piano terra di una palazzina, è stata gravemente danneggiata questa mattina a seguito di un'esplosione, con tutta probabilità provocata da una bombola di gas Gpl. Il proprietario di casa era appena uscito quando si è verificato l'incidente. I vigili del fuoco di Ivrea e Cuorgnè hanno messo in sicurezza l'area. Non si sono registrati feriti. Toccherà adesso ai carabinieri della compagnia di Ivrea fare luce sulle cause dell'esplosione. Lo stabile è stato dichiarato inagibile dai tecnici del Comune.