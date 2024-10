POLITICA & SANITÀ

In arrivo 10mila infermieri dall'India.

Meloni gela Schillaci: "Extrema ratio"

Dopo l'annuncio del ministro sull'arrivo dei professionisti asiatici per tappare i buchi, la premier frena. Contro gli aiuti stranieri sindacati e Ordini professionali. In Piemonte l'assessore meloniano ha già chiesto i numeri alle Asl per fornirli all'ambasciata

Dieci(mila) piccoli indiani. Trama ancora confusa, ma il giallo tendente al noir per coloritura politica che si sta scrivendo tutto in casa di Fratelli d’Italia i protagonisti li ha ben definiti, così come l’ambientazione nelle corsie degli ospedali.

Di fronte all’ormai cronica carenza di infermieri, il ministro della Salute Orazio Schillaci annuncia di aver trovato la (parziale) soluzione: “Al recente G7 della Salute ho parlato con la viceministra indiana. Nel suo Paese ci sono ben 3,3 milioni di infermieri, tantissimi. Vogliamo portarne qua, intanto, almeno 10mila”.

Il ministro, deciso ad accelerare i tempi dell’operazione che trova precedenti non uguali, ma certamente simili negli aiuti giunti dall’estero per fronteggiare la pandemia Covid – celebre fu quello dei medici e infermieri cubani della Brigata Henry Reeve giunti in Piemonte – spiega il suo intendimento di “farli reclutare direttamente dalle Regioni. Noi facciamo da tramite, magari per verificare con le autorità consolari l’effettiva conoscenza della nostra lingua di chi vuole lavorare in Italia”.

La reazione dei sindacati di categoria, così come quella degli Ordini professionali non è quella attesa e sperata da Schillaci. Dubbi, perplessità, financo aperte contrarietà accolgono la soluzione del ministro, il quale ricorda che di fronte a un mancanza di oltre 30mila infermieri in tutta Italia, trovarne un terzo non è poca cosa. “Grande preoccupazione rispetto ai livelli di qualità e di sicurezza delle prestazioni assistenziali” viene manifestata dal presidente dell’Ordine degli infermieri di Torino, Ivan Bufalo. E le sue parole sono la risposta a quelle di tutt’altro tenore arrivate dall’assessore regionale alla Sanità. “Nell’ultima riunione con le Asl – spiega Federico Riboldi – ho chiesto loro di fornirci in tempi brevi l’elenco delle necessità, in modo che possano essere trasmesse alla nostra ambasciata”.

Il meloniano a capo della sanità piemontese va oltre a aggiunge: “L’accordo con l’India è pronto, curato direttamente dal ministero dell’Interno e da quello della Salute. Questo patto permette di garantire l’equipollenza dei titoli e dunque di lavorare qui. Inoltre, puntiamo ad ampliare la stessa procedura con altri paesi, come ad esempio l’Argentina o il Brasile, che hanno buoni standard assistenziali e verso i quali possiamo essere attrattivi”.

Nel frattempo tutte le sigle sindacali continuano a sollecitare le assunzioni e ad attingere completamente alle graduatorie, cosa che più di un’azienda sanitaria fino ad oggi non avrebbe fatto. «Siamo ancora lontani dall’obiettivo di 692 infermieri su un accordo che prevedeva 2mila assunzioni su tutti i profili professionali” osserva Claudio Delli Carri, segretario regionale di Nursing Up. “Se l’andamento continua a procedere in questa maniera fino al 31 dicembre verrebbero assunti solo 400 infermieri anziché i 692 preventivati per fine anno. Alla Città della Salute di Torino, nonostante siano stati previste 202 assunzioni in più, quegli infermieri non son stati ancora assunti”.

Più semplice attendere l’arrivo degli infermieri indiani, annunciati da Schillaci e già messi in conto dall’assessore piemontese del suo stesso partito? Sembrava così, almeno fino a ieri sera quando a raffreddare entusiasmi e allontanare l’immagine di comitati d’accoglienza per i sanitari asiatici è stata nientemeno che Giorgia Meloni. Ospite di Bruno Vespa, la premier commentando l’annuncio del ministro ha detto che “questo – ovvero il ricorso a professionisti stranieri – può accadere, ma – ha aggiunto – è un’extrema ratio”. Insomma l’ultima soluzione dopo aver provato tutte le altre, incominciando magari proprio dall’analisi delle graduatorie raschiando il barile e, come ha detto ancora Meloni, “incentivare e convincere a preferire il servizio sanitario nazionale al resto”. Quello dei diecimila infermieri indiani resta, per molti versi ancora una storia tutta da scrivere, o da riscrivere.