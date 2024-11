RETROSCENA

Dalla Liguria a Genova. Bucci punta sul suo vice, il Pd attende Orlando

Oggi il neo governatore compie 65 anni e si presenta con le paste in Consiglio comunale. Il numero due Piciocchi pronto a prenderne il testimone. Pressing sull'ex ministro perché non tagli la corda dopo la sconfitta. C'è chi lo vorrebbe candidato anche a sindaco

A più di due giorni dal successo elettorale di Marco Bucci in Liguria, già si sentono i contraccolpi di un responso per molti versi inatteso, che da un lato dà respiro a un centrodestra, in affanno per le fatiche del governare, e dall’altro tiene ancora aperto il cantiere di un centrosinistra che resta un incompiuto.

E così, mentre il neo governatore è già al lavoro sulla squadra, il Pd s’interroga sul futuro di Andrea Orlando mentre all’orizzonte già si staglia la Lanterna in vista delle prossime elezioni amministrative di Genova. Il tempo non è molto e questa volta è il centrodestra a essere piuttosto avanti con i preparativi se è vero che la prima condizione posta da Bucci al momento dell’accettazione della candidatura era proprio una perentoria indicazione sulla sua successione: Pietro Piciocchi, il suo vice a Palazzo Tursi. Classe 1977, sei figli e due in affido, avvocato con una laurea in Giurisprudenza alla Bocconi, è lui che sta reggendo l’amministrazione in attesa delle elezioni di primavera. Gestisce deleghe fondamentali come il Bilancio, i Lavori pubblici, le Manutenzioni e il Verde. È al fianco di Bucci sin dall’inizio, nel 2017, quando entrò per la prima volta nella sua squadra. Attorno al suo nome il centrodestra è pronto a compattarsi, mentre a sinistra i dem ancora si leccano le ferite.

Intanto Bucci si è presentato in Consiglio comunale per la prima volta da quando è diventato governatore. Le paste preparate dalla moglie per festeggiare, oltre al successo elettorale, il suo compleanno. Oggi, infatti, spegne 65 candeline. Da lunedì inizierà il confronto con gli alleati sulla nuova giunta: lo schema proposto è due assessori più la presidenza del Consiglio a FdI e un assessore alle altre forze della coalizione. La condizione è che chi entra in squadra si dimette da consigliere, motivo per cui non c'è la fila fuori dalla sua porta. A condurre le trattative per Forza Italia ci sarà il governatore del Piemonte e numero due di Antonio Tajani, Alberto Cirio. L'unico nome al momento certo è quello di Marco Scajola, figlio del sindaco di Imperia ed ex ministro dell'Interno.

Nelle ultime ore si è intensificato il pressing su Orlando affinché resti nella sua terra a guidare l’opposizione e a organizzare la campagna per il capoluogo. Il primo a uscire allo scoperto è stato Gianni Pastorino, appena eletto nella civica Orlando Presidente, secondo cui l’ex ministro della Giustizia è una “risorsa fondamentale”. Il diretto interessato si è preso qualche giorno per riflettere (e per consultare il suo stretto giro), mentre c’è chi vocifera anche di un nuovo correntone a cui starebbe lavorando assieme a Dario Franceschini: un’area trasversale dal punto di vista ideale che racchiuda popolari e post-diessini, tutti con il comune interesse di evitare che Elly Schlein si emancipi troppo da quel notabilato che l’ha issata sin al vertice del Nazareno. Non è chiaro, dunque, quanto a Orlando possano far piacere queste richieste di non lasciare la Liguria a lui che non vuole perdere i gradi di alto dirigente nazionale del Pd. Una cosa è certa: qualunque sia la sua decisione, a catena ne determinerà altre. Se dovesse scegliere di mantenere lo scranno a Montecitorio, il suo posto in Regione andrebbe o a Cristina Lodi (Azione) o a Giorgio Cangiano del Pd di Savona. Se, invece, Orlando sceglierà la Liguria, a Roma andrà Alberto Pandolfo, consigliere comunale e tra i pretendenti candidati a sindaco di Genova del centrosinistra.

E così si torna alla Superba. Il capoluogo che diventa rivincita per un centrosinistra ancora ammaccato. Massimo entro due settimane, dopo la proclamazione degli eletti, Bucci affiderà le chiavi di Palazzo Tursi a Piciocchi con il compito di traghettare la città alle urne. Le ultime regionali hanno fotografato un vantaggio del centrosinistra di quasi 20mila voti, otto punti a livello percentuale. Dalle parti del centrodestra il recupero non è considerato impossibile, anche se pesano in città i disagi legati ai tanti cantieri aperti su grandi opere come il Waterfront di Levante, il secondo forno crematorio di Staglieno, la funivia Lagaccio (per cui è già stato costituito l’immancabile comitato del No), il rifacimento dello stadio Ferraris. Bucci, però, ha dimostrato che pur perdendo Genova, ha recuperato rispetto alle Europee dell’anno scorso e se il trend dovesse proseguire nessun risultato è già scritto, soprattutto se il centrosinistra farà fatica a ricompattarsi.

Tra le ipotesi al vaglio c’è prima di tutto quella dello stesso Orlando: certo lui è di La Spezia e ci si aspetterebbe che guidasse l’opposizione a Bucci, ma se volesse riprovarci chi potrebbe dirgli di no? I primi ad alzare il dito potrebbero essere i grillini sfruttando la carta del senatore Luca Pirondini. L’accordo iniziale tra Giuseppe Conte e Schlein prevedeva proprio questa divisione, al Pd la Regione al M5s il Comune, ma ora che l’avvocato Appulo si è riscoperto con più veti che voti i dem saranno disposti a onorare quell’accordo? La terza opzione prevede invece una drastica svolta generazionale e in questo caso la scelta ballerebbe tra il segretario provinciale dem Simone D’Angelo, neo eletto in Regione, e Federico Romeo, presidente uscente del municipio Valpolcevera. Chi la spunterà?