Biella, incendio in un maneggio, animali in salvo

Un maneggio a fuoco a Cavaglià (Biella), tutti gli animali sono stati portati in salvo. E' successo stamattina nel basso biellese. L'allarme è scattato intorno alle 13. L'incendio è scoppiato all'interno di un fienile. Sul posto diversi mezzi dei vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, smassamento e successiva bonifica. In corso accertamenti circa le cause dell'incendio. Il capannone è stato coinvolto quasi totalmente dalle fiamme. Tutti gli animali sono stati portati in salvo. Nessuna persona è rimasta ferita.