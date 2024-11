Altri 50 milioni per investimenti delle imprese del Piemonte

Ulteriori 50 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle imprese in Piemonte. La terza commissione, presieduta da Claudio Sacchetto, ha espresso parere favorevole a maggioranza all'aggiornamento del programma pluriennale d'intervento per le attività produttive 2022- 2024. L'assessore Andrea Tronzano ha spiegato che l'atto deliberativo della giunta fa riferimento alla legge regionale 34 del 2004 a sostegno degli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e l'innovazione dei processi produttivi. "Nello specifico, modificando l'azione 4, identifichiamo le attrazioni e gli investimenti di rilevanza nazionale e di importanza strategica, aumentando di 10 milioni di euro la dotazione finanziaria che passa quindi a 12 milioni" ha spiegato l'assessore. È poi prevista l'integrazione delle misure sull'attrazione degli investimenti per un valore di 40 milioni di euro. "Scorreremo tutte le graduatorie aperte in maniera da captare e rendere concreto l'intento delle imprese che vogliono investire in Piemonte" ha concluso Tronzano. Per delucidazioni sono intervenuti, nell'ordine Monica Canalis (Pd), Sarah Disabato (M5s), Vittoria Nallo (Sue), Gianna Gancia (Lega), Mauro Calderoni (Pd), Roberto Ravello (Fdi) e Alice Ravinale (Avs).