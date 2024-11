Crt, +13,8% budget 2025 e 60 milioni straordinari

La Fondazione Crt ha approvato il Piano programmatico 2025, con uno stanziamento totale di 134 milioni di euro per sostenere lo sviluppo territoriale. Il programma prevede 74 milioni di euro destinati alle attività del 2025 (+13,8% rispetto al 2024) e 60 milioni di euro straordinari, provenienti dall'avanzo di gestione 2024, per nuovi progetti a lungo termine e per rispondere alle sfide emergenti del territorio. "Un nuovo corso caratterizzato da un ambizioso rinnovamento delle nostre azioni che consolida l'attività tradizionale e rafforza l'attenzione della Fondazione alle istanze emergenti" commenta la presidente Anna Maria Poggi.

Approvato all'unanimità dal consiglio di Indirizzo sotto la guida della presidente Poggi e con il coordinamento del segretario generale Annapaola Venezia, il Documento Programmatico Previsionale anticipa una pianificazione pluriennale dell'attività istituzionale nei settori di intervento della Fondazione. Le stime sul risultato economico atteso del 2024, sostenuto dal positivo contributo delle operazioni straordinarie di gestione del patrimonio, permetteranno infatti di finanziare uno stanziamento aggiuntivo e straordinario, rafforzando le risorse ordinarie con un programma di interventi strategici a lungo termine. "Attraverso una programmazione pluriennale - sottolinea Poggi - saremo in grado di rafforzare ulteriormente il nostro intervento con una visione di medio e lungo termine, mantenendo la flessibilità necessaria per adattarci ai contesti reali e per sostenere chi opera sul campo". In particolare, per la gestione ordinaria delle proprie attività, l'allocazione di 74 milioni di euro previste sarà suddivisa in modo strategico, con 8 milioni destinati alle attività culturali e di sviluppo delle Ogr TORINO, 5 milioni per interventi innovativi e 69 milioni (+21% rispetto ai 57 del 2024) concentrati sulle tre principali aree d'intervento istituzionale. Ventitré milioni di euro andranno all'area Welfare e Territorio, per combattere la povertà educativa e il disagio giovanile, sostenere progetti di inclusione, di tutela del territorio, di supporto al primo soccorso, il mondo del volontariato impegnato in prima linea in tutte le situazioni di fragilità. Le Fondazioni Anti Usura La Scialuppa Crt Onlus e Ulaop Crt Onlus continueranno a intervenire a sostegno delle famiglie e delle persone in difficoltà. Nella Ricerca e Istruzione sono previsti 23 milioni, con particolare attenzione alle fragilità giovanili, di ricerca scientifica e tecnologica e il supporto agli Atenei. Le Ogr TORINO diventeranno un punto di riferimento anche nello scenario dei nuovi sistemi di applicazione dell'Intelligenza Artificiale a beneficio del sistema economico industriale. Infine, nell' area Arte e Cultura saranno destinati altri 23 milioni per il sistema culturale del Piemonte e della Valle d'Aosta e per interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Proseguirà l'attenta azione di supporto ai programmi della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt.