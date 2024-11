Auto fuori strada nella notte, grave bambino di 4 anni

Un bimbo di 4 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Regina Margherita per le ferite riportate in un incidente successo nella notte a Valdilana (Biella). Era nell'auto con i genitori e i fratelli, per cause ancora da chiarire, il veicolo è uscito di strada in località Trivero. All'interno dell'abitacolo c'era una famiglia con genitori e tre figli. Il bimbo più piccolo è rimasto gravemente ferito ed è stato portato con l'elicottero notturno al Regina Margherita di Torino. La madre di 41 anni, il padre di 47 e gli altri due figli di 9 e 11 anni sono rimasti feriti in modo non grave.