Fondazione Crt scommette sulle Ogr, arrivano tra 15 e 20 milioni

La Fondazione Crt scommette sulle Ogr: tra finanziamenti ordinari e investimenti arriveranno tra 15 e 20 milioni di euro. Lo sottolinea la presidente Anna Maria Poggi, dopo l'approvazione del Documento Programmatico Previsionale 2025 con il quale l'ente torinese dà il via a "un nuovo corso che consolida l'attività tradizionale e rafforza l'attenzione alle istanze emergenti". Nel Documento 8 milioni sono destinati alle attività culturali e di sviluppo delle Ogr Torino. "Sono previsti interventi per il fotovoltaico, l'aumento della capienza dei posti nella sala, la ristrutturazione dell'esterno. Entro novembre ci sarà l'inaugurazione del centro intelligenza artificiale" spiega Poggi. Le Ogr diventeranno un punto di riferimento per lo sviluppo di programmi innovativi, anche nello scenario dei nuovi sistemi di applicazione dell'Intelligenza Artificiale a beneficio del sistema economico industriale. Con il Politecnico di Torino le Ogr hanno avviato l'iter per la costituzione di una Comunità di Energia Rinnovabile (Cer) urbana, una delle prime in Italia, che permetterà di condividere energia rinnovabile in surplus autoprodotta grazie all'installazione di nuovi impianti fotovoltaici nel cuore di Torino, tra gli edifici dell'Ateneo e delle ex Officine Grandi Riparazioni.