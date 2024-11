Sindacati, Barry Callebaut sia disposta a vendere a competitor

Quello di ieri a Torino è stato un incontro "interlocutorio, nel quale abbiamo ribadito le nostre richieste: per noi la prospettiva deve essere di tipo industriale, mantenendo aperta la possibilità di cessione ad un eventuale competitor per facilitare un percorso di reindustrializzazione". E' il commento dei sindacati dopo il tavolo di ieri a Torino sulla chiusura di Barry Callebaut di Verbania. "E' indispensabile poter prolungare i tempi dichiarati dall'azienda, a maggior ragione se non si ragionasse per un competitor impegnato nel settore - scrivono in una nota congiunta Fai Cisl Piemonte e Flai Cgil Novara Vco -. Al Comune di Verbania abbiamo chiesto che l'area rimanga vincolata ad un uso industriale. Registriamo con favore il pieno sostegno delle amministrazioni comunale, provinciale e regionale per la risoluzione della crisi e la dichiarazione del sindaco Giandomenico Albertella che ha confermato che non vi sarà un cambio di destinazione d'uso dell'area in cui è presente lo stabilimento insieme alla comunicazione della convocazione di un consiglio comunale aperto alla cittadinanza".