Bene Banca dona 25mila euro all'ospedale Regina Margherita

Bene Banca, istituto di credito cooperativo di Cuneo, ha donato 25mila euro alla Fondazione ospedale Regina Margherita di Torino, a sostegno della realizzazione del nuovo reparto di Patologia Neonatale e della Prima Infanzia. L'assegno è stato consegnato dal presidente Elia Dogliani e dal direttore generale Simone Barra, alla presenza della vicepresidente della Fondazione Forma, Luciana Accornero, del direttore del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino, Franca Fagioli, del direttore Sanitario, Silvana Barbaro, e del commissario del Regina Margherita, Messori Ioli. "La nostra banca ha nella sua natura il sostegno agli altri - ha commentato Barra - ridistribuire l'utile alle iniziative meritevoli come questa è per noi un'enorme gioia. Siamo da sempre vicini a famiglie ed imprese ed oggi, aiutando con questo gesto i più piccoli, abbiamo dato un segno vero e tangibile al nostro costante impegno". "I bambini sono il bene più prezioso delle nostre comunità - ha continuato Dogliani - perché rappresentano continuità e futuro. Confidiamo che, anche grazie al nostro sostegno, la Fondazione Forma e l'ospedale Regina Margherita continuino a essere generatori di innovazione ed eccellenza nel prendersi cura di tutti i bambini." "La nostra Fondazione ha da poco fissato un importante obiettivo: la realizzazione del nuovo reparto di Patologia Neonatale e della Prima Infanzia, che ospita neonati e lattanti affetti da patologie mediche e chirurgiche ha spiegato Luciana Accornero - È un impegno ambizioso e delicato, che ci permetterà di donare alle famiglie che necessitano di cure specialistiche un luogo accogliente e luminoso, dotato delle migliori tecnologie. Il sostegno di Bene Banca è sinonimo di virtuosità e solidarietà e rappresenta un primo tassello per la costruzione delle fondamenta del nuovo reparto".