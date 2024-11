CULLE & CAMPANILI

La cicogna vola sulla Mole: Torino batte Milano per nati

Nei primi sette mesi del 2024 nel capoluogo piemontese sono aumentati del 6,96%, in controtendenza rispetto al dato nazionale (-1,97%). In calo il capoluogo lombardo (-3,07%). Viale: "Non cambia lo squilibrio demografico, ma è certamente una buona notizia"

Nel derby delle culle Torino batte Milano. Nei primi sette mesi del 2024 i nati nel capoluogo piemontese sono aumentati del 6,96%, in controtendenza rispetto non solo al dato nazionale che registra un calo dell’1,97%, ma persino della capitale lombarda che ha registrato con un decremento di 171 nati (-3,07%). Un dato che – come evidenzia Silvio Viale, capogruppo di +Europa in Sala Rossa – “non modificherà di certo le problematiche demografiche del calo delle nascite” ma rappresenta pur sempre un indicatore significativo.

Il quadro emerge dalle tabelle Istat relative ai bilanci mensili dei primi sette mesi dell’anno in corso. In Italia in tale periodo i nati sono stati 209.816 con una riduzione di 4.233 (-1,97%) rispetto ai 214.049 dei primi sette mesi del 2023. In Piemonte sono stati 14.217 con 102 nati in meno rispetto ai 14.319 del 2023, quasi pari (-0,71%). A Torino, invece, tra gennaio e luglio i nati sono stati 3.118 in aumento di 203 (+6,96%) rispetto 2.915 del 2023. Anche nella ex provincia, Città Metropolitana il dato è in aumento di 157 nati (2,14%), salendo dai 7.313 del 2023 ai 7.470 del 2024, ma è dovuto tutto all’aumento del capoluogo, poiché la provincia senza Torino registra un calo di 46 nati (-1,05%) da 4.398 a 4.354 nati.

“Questo dato di Torino Città non cambia le analisi e le prospettive dello squilibrio demografico, ma è certamente una buona notizia che, almeno a Torino, ferma per il 2024 la curva verso il basso”, spiega il consigliere radicale. Non così a Milano, dove la Mangiagalli ha soffiato il primato del Sant’Anna nel 2023, ma nei primi sette mesi del 2024 i nati sitto la Madunina sono stati 5.390 con un calo di 171 (-3,07%) rispetto ai 5.561 del 2023. “Quindi, si può dire che in questo caso Gianduia batte Meneghino”, conclude Viale.