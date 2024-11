Napoli (Az), accordo di programma per l'alternativa alla destra

"L'alternativa al governo di destra non nasce da qualche formula alchemica. Serve scrivere un programma comune, avvicinare i punti in cui maggiore è la distanza e avere così una piattaforma seria e credibile". Lo afferma Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione. "Le alleanze costruite per sconfiggere un avversario - prosegue - durano quanto un gatto in tangenziale, perché poi evaporano alla prova del governo. Come si può vedere dalla vicenda automotive, Azione privilegia i contenuti alle formule. Un accordo di programma è un percorso non facile, ma è il solo capace di attirare l'interesse degli elettori e convincere quella parte di scettici che è possibile governare l'Italia nel segno della giustizia sociale, dell'innovazione e della lealtà alle alleanze internazionali".