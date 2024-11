Fondazione Crc, nel 2025 trenta milioni per il territorio

Il consiglio generale della Fondazione Crc ha deliberato all'unanimità il Programma Operativo 2025, che prevede di mettere a disposizione del territorio 30 milioni di euro dedicati a progetti ed erogazioni. Il documento verrà illustrato nei primi mesi dell'anno prossimo, nel quadro del Piano Pluriennale 2025-28. È stato inoltre presentato al consiglio d'amministrazione e al consiglio generale il dossier socioeconomico Cuneo 2024. Il documento, curato dall'Ufficio Studi e Ricerche e messo ogni anno a disposizione degli organi della Fondazione, della comunità e dei suoi attori locali, propone una fotografia delle dinamiche socioeconomiche della comunità provinciale nel più ampio perimetro regionale, nazionale, europeo e globale, con un'analisi dei principali punti di forza e di debolezza del territorio. "Con il Programma Operativo 2025 l'obiettivo erogativo annuale viene significativamente innalzato, passando dai 22 milioni precedenti a 30 milioni - spiega Mauro Gola, presidente di Fondazione Crc - Un impegno che, grazie alla capacità della fondazione di generare valore dal proprio patrimonio, intendiamo mantenere anche per i prossimi anni e che consente di incrementare stabilmente la capacità progettuale e le iniziative che il territorio potrà promuovere". "Con l'annuale pubblicazione del dossier socioeconomico, la Fondazione Crc mette a disposizione del territorio un prezioso strumento di analisi e di approfondimento della situazione congiunturale del contesto provinciale e delle sue prospettive future. Conoscere le dinamiche e le tendenze che interessano la comunità in cui si opera diventa essenziale per orientare e supportare le attività e le scelte strategiche della fondazione e degli attori territoriali", conclude Gola.