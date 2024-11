PASSATO & PRESENTE

Piemonte 1994 - Valencia 2024. Trent'anni di fango e promesse

Mentre in Spagna si contano i morti della catastrofe, i piemontesi ricordano la disastrosa alluvione del 5 e 6 novembre: 60 morti, 100mila sfollati, 25 miliardi di danni. Celebrazioni in tutti i centri colpiti. Convegno su protezione civile e ricostruzione - VIDEO e FOTO

Tutto incominciò nella notte tra il 5 e 6 novembre, come se dal Polesine al Vajont fino a Valencia l’acqua prediligesse il buio per sorprendere e sovrastare l’uomo. Finì con il Piemonte in ginocchio, sessanta morti, oltre duemila feriti, diecimila senzatetto, 25 miliardi delle vecchie lire di danni pari all’1,2% del prodotto interno di quell’anno, il 1994. Poi, in una liturgia immutabile perpetuata ancora nei recenti disastri dell’Emilia-Romagna, arrivarono le autorità – Silvio Berlusconi giunse ad Alba e Alessandria – e le polemiche sui ritardi nell’allerta con prefetti e sindaci finiti sotto inchiesta, fax che parevano svaniti nell’epoca ancora lontana da internet e smartphone, sulla mancata cura dei fiumi. E poi i piani di una protezione civile affidata a un vulcanologo, Franco Barberi, che un bel giorno se ne uscì con l’infelice definizione di “operazione castoro” per annunciare l’esatto contrario, ovvero liberare da tonnellate di tronchi e detriti, finiti in dighe, il corso dei fiumi. E, ancora, il garbuglio e il rimpallo di competenze tra Autorità di Bacino, Magistrato del Po e altri enti, con in mezzo i comitati degli alluvionati spuntati come funghi, tra buone intenzioni e qualche mariuolo.

Nessuno parlava di cambiamento climatico, i giornali a tutta pagina titolavano “Acqua assassina”, “Inferno d’acqua”, “Assurda catastrofe”. Tanaro, Bormida, Belbo. Lungo il loro corso distruzione e morte, dolore e rabbia, speranza e rassegnazione. E una paura che il tempo addormenta fino a quando l’altro tempo, quello che si vede dal cielo che si fa nero, risveglia, ancor più in chi quei giorni li ha vissuti.

Sono passati trent’anni da quei giorni, i giorni del fango, ma le tragiche immagine e la conta delle vittime in Spagna, così come quelle non troppo meno recenti delle alluvioni nel nostro Paese sembrano annullare il tempo, lasciando solo alle fotografie in bianco e nero dei quotidiani di allora segnare il passaggio del tempo. Ma tre decenni, nel rituale delle commemorazioni, sono date rotonde, quelle da celebrare più delle altre.

“Questo anniversario è particolarmente importante non solo per commemorare le vittime e riflettere su quanto accaduto, ma anche per ricordare la straordinaria solidarietà e collaborazione tra le istituzioni e le comunità locali che si manifestò durante quei giorni”, scrivono in una nota il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi. “L’alluvione del 1994 – ricordano – ha segnato il punto di svolta per il nostro sistema di protezione civile, che da allora ha gettato le basi per diventare una delle migliori e più organizzate realtà a livello nazionale grazie al continuo impegno delle donne e degli uomini che ne fanno parte e alla capacità di risposta nelle emergenze”. Ma oltre all'emergenza che, come ricorda Gabusi "ha fatto notevoli passi in avanti partendo proprio dal sistema di allerta", c'è il tema non meno importante delle manutenzione e delle opera di difesa. Dalle casse di espansione, come quella in programma sulla Dora per difendere Torino a quella di Asti che verrà realizzata insieme ai privati con un'operaizone che passa per lo sfruttamento di una cava, passanso per "rinfrozi e rialzi di argini nei principali corsi d'acqua della regione". Insomma, come coneferma lo stesso assessore "molto in questi trent'anni è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare per rendere sempre più sicuro il territorio, anche tenendo conto degli eventi climatici che stanno mostrando sempre più il loro potenziale distruttivo".

E “La forza di ricostruire” è il titolo scelto per il trentennale del disastro che nei prossimi giorni verrà celebrato nei luoghi simbolo dell’alluvione e avrà mercoledì prossimo ad Alba l’evento principale. Nella mattinata alla Fondazione Ferrero, è in programma "La Grande Alluvione e la sua eredità", convegno sul ruolo della Protezione civile e sugli interventi tecnici che, dopo l’alluvione, hanno contribuito alla messa in sicurezza del territorio. Nel pomeriggio al Teatro Sociale "Il Piemonte ringrazia i protagonisti della ricostruzione", cerimonia per commemorare le vittime e per ringraziare i sindaci, gli amministratori locali e i tanti volontari che si adoperarono in prima linea per portare aiuto, salvare tante vite e che lavorarono nei mesi successivi per consentire ai territori colpiti di risollevarsi. Altre giornate dedicate ai giorni del fango sono in programma domani ad Alessandria, lunedì a Cuneo, sabato prossimo a Canelli, domenica 10 novembre a Ceva, mentre la Città metropolitana di Torino ospiterà lunedì 4 nell’auditorium della sede di corso Inghilterra 7 un convegno sull’evoluzione delle attività di rilevamento e di gestione dei dati e la percezione del rischio idrogeologico dal 1994 ad oggi.