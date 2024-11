Sequestrata cocaina e crack, due arresti per spaccio a Torino

Due uomini, di origini senegalesi, di 41 e 20 anni, sono stati arrestati a Torino dalla polizia per la detenzione di circa due chili di crack e cocaina pronti allo smercio. I poliziotti del commissariato di Barriera Milano, insieme a personale della Questura, Ufficio di Gabinetto, e ai militari dell'Esercito impiegati nel pattugliamento 'Strade Sicure', mentre perlustravano la zona di piazza Foroni hanno notato un uomo uscire in tuta ginnica da uno stabile e, alla loro vista, rientrare frettolosamente all'interno. L'uomo da accertamenti è risultato essere sottoposto agli arresti domiciliari e alla sorveglianza speciale. Il suo comportamento ha insospettito ulteriormente gli agenti che nel suo vero appartamento hanno trovato il ventenne che ha declinato false generalità tentando di farsi passare per minorenne. Su un mobile della cucina gli agenti hanno scoperto un sacchetto contenente quasi 200 grammi di cocaina. Nel bagno, rimuovendo la parte superiore della lavatrice, hanno rinvenuto oltre un migliaio di dosi di cocaina e di crack, già pronte allo smercio, e del materiale utile al confezionamento. All'interno di due zaini c'era una cospicua somma di denaro in banconote di piccolo taglio, per un ammontare complessivo di oltre 78mila euro. I due cittadini senegalesi sono stati arrestati entrambi per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio; il quarantunenne anche per evasione e il ventenne anche per aver dichiarato false generalità. Nell'ambito del progetto 'Strade Sicure' nel quartiere Barriera di Milano, dal 1° gennaio al 30 settembre 2024, la Polizia di Stato ha effettuato 387 servizi. Complessivamente, inoltre, sono state controllate oltre 6.300 persone.