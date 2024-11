Trovato e rimosso ordigno bellico inesploso a Piossasco

Un ordigno bellico inesploso, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato e rimosso Piossasco (Torino), nell'area dei Tiri, sul monte San Giorgio. L'allarme è scattato immediatamente questa mattina e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Moncalieri, la polizia e gli artificieri. La zona è stata messa in sicurezza. "Le forze dell'ordine - aveva scritto sui social la sindaca Simona Raneri - sono già intervenute sul posto e stanno lavorando con massima attenzione e professionalità per mettere in sicurezza l'area. Vi invitiamo a rispettare i divieti di accesso nelle zone limitrofe e a mantenere la distanza. Il lavoro delle squadre di artificieri è in corso e sarà nostra premura aggiornare tutti appena la situazione sarà sotto controllo. La sicurezza della nostra comunità è la priorità".